Wanderung am Maifeiertag Gemeinsam zu wandern ist des Raders Lust

Mit strahlendem Sonnenschein und angenehmen 18 Grad begrüßte der Morgen des 1. Mai die motivierten Wandersleute, die sich gegen 9.30 Uhr an der Gemeinschaftsgrundschule Stadt einfanden. An der Ausgabe händigten die drei städtischen Mitarbeiterinnen Tanja Sonnenschein (Tourismusbeauftragte), Kirsten Hackländer (Wirtschaftsförderung) und Regine Hildebrandt (Umweltbeauftragte) den Teilnehmern Wanderkarte und ein bisschen Proviant aus – so Äpfel und Müsliriegel – sowie ein Pflasteretui, gesponsert von Rewe Kleinschmidt.