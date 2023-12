Energie sparen in Radevormwald Stadtwerke fördern Infrarotbilder

Radevormwald · In der Zeit von Januar bis März 2024 bieten die Stadtwerke den Hauseigentümern in Radevormwald die Erstellung von Thermografiebildern an. Die Beauftragung kann bis zum 31. Januar 2024 erfolgen.

26.12.2023 , 14:00 Uhr

Jedes Gebäude gibt eine Wärmestrahlung ab, die durch Infrarotbilder – auch Infrarot-Thermografie genannt– dargestellt werden kann. Foto: SWR.

Es geht darum, Energie zu sparen und sich für die Zukunft zu rüsten. Deshalb machen die Stadtwerke Radevormwald (SWR.) nochmals auf die Aktion „Infrarotbilder Ihres Hauses“ aufmerksam. In der Zeit von Januar bis März 2024 bietet die SWR. Hauseigentümern in Radevormwald die Erstellung von Thermografiebildern an. Die Beauftragung kann bis zum 31. Januar 2024 erfolgen. Für Kunden mit einem laufenden Energielieferungsvertrag (für die Wärmeerzeugung) werden die Infrarotbilder zu einem Aktionspreis von 195 Euro pro Gebäude (Normalpreis 225 Euro) angeboten. Das Angebot beinhaltet neben den Infrarotbildern auch einen Beratungsbericht. Das Angebot ist limitiert, teilen die Stadtwerke mit. Und so funktioniert es: Jedes Gebäude gibt eine Wärmestrahlung ab, die durch Infrarotbilder – auch Infrarot-Thermografie genannt – dargestellt werden kann. Die verschiedenen Farben eines Infrarotbildes zeigen die Intensität der Strahlung entsprechend der örtlichen Oberflächentemperatur. „Die Infrarotthermografie ist damit ein zuverlässiges Verfahren, Gebäude auf ihre energetische Verfassung zu überprüfen“, heißt es in einer Pressemitteilung der SWR.. Wärmeverluste oder Kältebrücken würden durch die Wärmebilder aufgedeckt. Mit Infrarotbildern könnten Maßnahmen zur Energieeinsparung effektiv geplant werden. „Die Geschäftsführung der Stadtwerke möchte mit der Thermografieaktion und der Bezuschussung der Infrarotaufnahmen einen aktiven Beitrag leisten, um den CO 2 -Ausstoß in Radevormwald zu reduzieren“, berichten die Stadtwerke.

(rue)