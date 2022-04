Drei Tage Programm in der Radevormwalder Innenstadt : Stadtfest mit Jahrmarkt, Aktivmeile und Musik

Zum Auftakt beim Stadtfest 2019 eröffnete der historische Jahrmarkt mit Maik Graf von Leonstein vom Jahrmarkt-Puppentheater und Joel (2) auf dem Pressluftflieger. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Endlich gibt es mal wieder ein großes Stadtfest in der Innenstadt. Von Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Mai, verwandelt sich die City in eine Feiermeile.

Darauf freuen sich viele Bürger und auswärtige Gäste: Nach langer Pause steigt am Wochenende, Freitag bis Sonntag, 6. bis 8. Mai, wieder ein großes Stadtfest in der Innenstadt – inklusive verkaufsoffenem Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Veranstaltet wird das Fest von der Werbegemeinschaft „Rade lebt“ in Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband, dem Stadtkulturverband und mit Unterstützung durch die Stadt.

Die Feiermeile zieht sich von der Kaiserstraße/Ecke Alte Post, über die Kaiserstraße und den Markt runter zum Schlossmacherplatz und endet an der Blumenstraße. Auf dieser Strecke erwartet die Flanierenden ein coronabedingt etwas reduzierter historischer Jahrmarkt (und nicht wie es gerüchteweise in der Stadt hieß ein Mittelaltermarkt), eine Kreativmeile, Bühnenprogramm auf dem Markt, eine Automeile, eine Aktiv- und Sportmeile (mit sechs bis sieben Hüpfburgen und einem Bobby-Car-Parcours für die ganz Kleinen) vor der Sparkasse bis zur Blumenstraße und jede Menge Mitmachaktionen der Einzelhändler und Vereine. Hierzu zählen auch Rabattaktionen, Spendenaufrufe, Vorführungen mit Verkostungen, Bastelaktionen und Duftabfüllungen. Der kleine, historische Jahrmarkt läutet den Start des Stadtfestes am Freitag ab 14 Uhr ein. Hier stehen unter anderem ein Pressluftflieger (Baby-Flug), Dosenwerfen, Pfeilewerfen, Entenangeln, Süßigkeitenstand und ein kleiner Imbiss.

Info Bühnenprogramm auf dem Marktplatz FREITAG 19.30 Uhr Band „Talking Loud“ - SAMSTAG 11.30 Uhr Begrüßung und Eröffnung, 11.45 Uhr Harmonika-Band, 12.45/16.45 Uhr Bratwurstlotto Kulturgemeinde, 13.30 Uhr Vorstellung „e-cooler“ mit Fewinnspiel, 14 Uhr Jugendorchester Feuerwehr, 15/16.30/17.30 Uhr Gewinnspiel, 15.30 Uhr XTREAM-Cheer & Gymnastics, 16 Uhr Tiere suchen ein Zuhause, 19 Uhr Beatify. - SONNTAG 11.30/12.30 Uhr Bergstädter Musikanten, 12.20/13.40/14.30/15.45/17.45 Uhr Gewinnspiel, 14 Uhr XTREAM Cheer & Gymnastics, 15 Uhr Street Dance TSV, 15.20 Uhr Zumba RTV, 16 Uhr Bratwurstlotto Kulturgemeinde, 17 Uhr Pop-Band Radevormwalder Musikschule.

Samstag und Sonntag werden auf dem Marktplatz stündlich Lose verteilt, zu gewinnen gibt es viele Überraschungen und Einkaufsgutscheine. Der Neye-Express fährt Samstag, 14 bis 17 Uhr, und Sonntag, 13 bis 17 Uhr ab Optik Strunk auf dem Marktplatz. Das Bühnenprogramm auf dem Marktplatz (siehe auch Infokasten) startet an beiden Tagen um 11.30 Uhr. Hier erleben die Besucher nonstop Sport, Musik und Unterhaltung. Die Moderation übernimmt an allen drei Tagen Jürgen Fischer vom Stadtkulturverband. Auf der Kreativmeile präsentieren sich auch Heimat- und Verkehrsverein und der Kulturkreis. Die Automeile umfasst auch das Car-Sharing-Angebot der Stadtverwaltung. Auf dem Schlossmacherplatz steht der Tierschutzverein. Hier soll sich auch der Geflügelzuchtverein präsentieren – mit einem Infostand und einem Show-Hühnerstall, den Mitglied Marcel Jaquinet zusammen mit seiner Lebenspartnerin Yvonne Witt aufbaut. Hierbei handelt es sich um ein 2,70 x vier Meter großes Haus, in dem die Geflügelzüchter einen Jungkükenstall mit Aufzuchtboxen, Wärmelampen und Brüter zeigen. „Wir zeigen hier die Entwicklung vom Ei, über die Brut bis zum Küken und Huhn“, sagt Jaquinet. Besucher dürfen Küken auch auf die Hand nehmen und den Schlüpfvorgang verfolgen. Auch ganz neu im Angebot: Das Geschäft „e-cooler“ ermöglicht auf der Sportmeile einen Testparcours für Scooter. Hier kann sich jeder mal ausprobieren und die Geräte testen. Und zwischen der Hüpfburgenlandschaft im Kreisverkehr gegenüber der Sparkasse steht der Bierwagen der Radevormwalder Handwerker, die für einen guten Zweck (für die Sport- und Aktivmeile) Bier zapfen und das Geld spenden.

Von den Einzelhändlern erfuhr Jürgen Fischer, dass rote Teppiche für die Kunden ausgelegt werden sollen. Auf der Kreativmeile wird kreativ gebacken, es gibt verschiedene Aktionen zum Mitmachen, Deko und Schmuck aus Epoxidharz, Schmuck, Tücher, Schals, Deko aus Beton und Kerzen, Tassendruck, Gartendekorationen und eine Spinnradvorführung.

Auch etwas abseits des Feiergeschehens kommen Sportinteressierte auf ihre Kosten. Radsport Nagel startet in die Fahrradsaison. Die Aktionstage laufen Freitag, 6. Mai, 10 bis 18.30 Uhr und Samstag, 7. Mai, 9 bis 20 Uhr, an der Leimholer Straße. Die Workshops am Samstag können kostenlos, aber mit Voranmeldung, besucht werden. Anmeldungen zu Kursen und Radtouren unter Tel. 02195 6897614 oder E-Mail: info@radsport-nagel.de