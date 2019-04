Werbegemeinschaft : Stadtfest bietet Jahrmarkts-Nostalgie

Eine Attraktion des Historischen Jahrmarktes wird dieses Kettenkarussell aus dem Jahr 1956 sein. Bei älteren Besuchern dürften da Erinnerungen an ihre Kindheit wach werden. Foto: Stadtkulturverband

Radevormwald Historische Attraktionen, darunter ein Kettenkarussell aus den 1950er Jahren, werden die Besucher beim Stadtfest erleben, das am zweiten Maiwochenende in der Innenstadt stattfindet. Am Dienstag wurde das Programm vorgestellt.

Am zweiten Maiwochenende wird die Radevormwalder Innenstadt wieder zur Feiermeile: Von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. Mai, also am Muttertags-Wochenende, findet das Stadtfest statt – verbunden mit einem verkaufsoffenen Sonntag.

Jürgen Fischer, Vorsitzender des Stadtkulturverbands, und Marcus Strunk, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, stellten am Dienstag das Programm in den Räumen der Stadtwerke vor. Beide Institutionen zählen zu den Veranstaltern, unterstützt vom Stadtsportverband und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Gleich zu Beginn betonte Fischer: „Bei den Sperrungen wird dieses Jahr etwas vorsichtiger vorgegangen.“ Beim vergangenen Stadtfest hatte es verärgerte Reaktionen von Bürgern gegeben, die sich über frühe und allzu großzügige Sperrungen beklagt hatten.

Info Nowy-Targ-Platz wird offiziell eingeweiht Festakt Am Wochenende des Stadtfestes findet noch ein anderes wichtiges Ereignis statt: Der Nowy-Targ-Platz an der Burgstraße wird offiziell eingeweiht. Dazu werden auch Gäste aus der befreundeten polnischen Stadt erwartet, die am Fuß der Hohen Tatra liegt. Der Radevormwalder Freundeskreis um Margarethe Wacliawiec hofft, dass auch Bürgermeister Grzegorz Watycha dabei sein wird.

Ansonsten lautet das Motto des Stadtfestes: Das seit 2014 bewährte Konzept soll beibehalten werden. Eine Änderung gibt es allerdings: Statt eines Mittelaltermarktes im Parc de Châteaubriant wie im Vorjahr wird in diesem Jahr ein Historischer Jahrmarkt geboten, und zwar im Bereich zwischen der Telegrafenstraße und der Lindenstraße. „Er öffnet übrigens bereits am Freitag, 10. Mai, um 14 Uhr“, sagt Jürgen Fischer. Zu den Attraktionen gehören ein Kettenkarussell von 1956, ein Pressluftflieger von 1967, ein Jahrmarkt-Puppentheater mit stündlichen Vorstellungen und die letzte noch reisende Schaubude mit magischen Wundern. „Natürlich sind die historischen Fahrgeschäfte alle aktuell vom TÜV geprüft worden“, versichert Fischer.

Vor dem Gebäude der SWR. (v.l.). Tanja Sonnenschein, Alexander Still, Marcus Strunk, Jürgen Fischer, Biljana Dajic, Axel Klugmann, Stefan Tengeler. Foto: Stefan Gilsbach

Auf dem Markt und der Kaiserstraße werden viele Vereine ihre Stände aufbauen. Neu dabei sein wird beispielsweise der örtliche Hospizverein. Zwischen dem Markt und der „Alten Post“ wird die Kultur- und Kreativmeile zu finden sein.

Beim Pressegespräch am Dienstag waren auch Vertreter der Raiffeisenbank und der Sparkasse vor Ort. „Statt des Neye-Expresses werden wir in dem Karree vor unserer Bank einen Formel-I-Simulator aufstellen“, erklärte Axel Klugmann, der neue Geschäftsstellenleiter. Im Bereich der Sparkasse findet sich die Sport- und Aktiv-Meile wie Alexander Still, Vorstandsmitglied der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen, berichtete. Dort dürfen Kinder auf Hüpfburgen toben, außerdem bietet die Remscheider Firma Hudora, deren Geschichte mit Rade eng verknüpft ist, die Möglichkeit, Longboards und Scooter zu testen. Auf dem unteren Sparkassen-Parkplatz werden die Fahrschulen Dürholt und Nitsch Fahrtraining anbieten. Da wir beim Thema Autos sind: Die „PS-Meile“ gehört zum festen Bestand des Stadtfestes, die örtlichen Autohäuser präsentieren ihre neuen Modelle auf der Fläche zwischen Kreisverkehr und Marktplatz.

Natürlich gehört zum Stadtfest auch ein Bühnenprogramm. Es beginnt am Freitag, 10. Mai, um 19.30 Uhr. „Weil die Werbegemeinschaft in diesem Jahr 20 Jahre alt wird, laden wir alle Mitglieder ein“, sagt der Vorsitzende Marcus Strunk. Die Cover-Band „YouWho“ wird spielen. Am Samstag, 11. Mai, gibt es dann von 11 bis 18 Uhr auf der Bühne ein vielseitiges Programm, das von den Rader Vereinen gestaltet wird. „Der genau Ablauf steht noch nicht fest, wird aber Anfang Mai bekannt gegeben“, sagt Strunk.