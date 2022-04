Informationen rund zu Radevormwald : Stadtbroschüre ist aufgefrischt worden

Radevormwald Das Heft erscheint zu allen vier Quartalen im Jahr und bietet aktuelle Informationen zu Veranstaltungen und alles Wichtige, das Bürgerinnen und Bürger wissen sollten. Optisch und konzeptionell ist die Broschüre nun auf dem neuesten Stand.

„Wir haben das Heft inhaltlich überarbeitet, und es wird jeweils ein wechselndes Titelbild geben“, erklärt Wirtschaftsförderin Marie Steinhauer. Zugleich habe man bei den Adressen und Listen „ein paar Karteileichen“ entfernt. „Die Broschüre ist gewissermaßen eine Visitenkarte für die Stadt“, erklärt der Beigeordnete Simon Woywod. Die Auflage liegt bei 2500 Exemplaren. Die Stadtbroschüre liegt an vielen Stellen in Radevormwald aus, natürlich im Rathaus, aber auch in der Sparkasse und in anderen Einrichtungen und Geschäften.