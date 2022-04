Fördern und Fordern in Radevormwald : „Sprungbrett“-Kinder lernen „Kultur macht stark“

Bergerhof Über Projektfördermittel konnten für die Kita zahlreiche Medien neu angeschafft werden, wie zum Beispiel Bücher, Toni-Boxen und Spiele.

Die Mitarbeiter der städtischen Kindertagesstätte und Familienzentrum „Sprungbrett“ in Bergerhof organisieren derzeit mit den Mädchen und Jungen in Kooperation mit der Stadtbücherei und dem Borromäusverein ein spannendes Projekt. Es dreht sich alles um Piraten. „Es wird gemeinsam gespielt, gesungen, gebastelt und ein Theaterstück improvisiert“, berichtet die Stadtverwaltung. Das Projekt gehört zu der Aktion ‚Kultur macht stark‘, berichtete die Leiterin des Familienzentrums, Vera Schulz.

Zum Abschluss des Leseheldenprojektes werden Eltern, Großeltern und auch andere Radevormwalder zu einer Abschlussveranstaltung eingeladen. Die „kleinen Piraten“ werden mit Erwachsenen am Freitag, 13. Mai, ab 15 Uhr, eine Führung durch die Stadtbücherei im Bürgerhaus am Schlossmacherplatz erleben. So können alle „die Schätze“ entdecken, die für alle der Stadt in der Bücherei zur Verfügung stehen. Treffpunkt ist am Brunnen vor dem Bürgerhaus.