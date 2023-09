Radevormwalder Verwaltung informiert So werden Sportstätten auf Vordermann gebracht

Sporthalle der Grundschule Stadt

Für knapp 174.000 Euro wurde der Turnschuhgang erneuert. Aufgeteilt waren die Maßnahmen in drei Bereiche: Die Asphaltdecke, sowie die Lüftungsanlage der Umkleide wurden bereits im Vorjahr erneuert. In diesem Jahr stand die Ummantelung der Stützen in der Turnhalle zur Gefahrenverhütung an.