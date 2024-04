Versammlung des Stadtsportverbandes Knappe Hallenkapazitäten – Rader Sportler in Sorge

Die Sportler, betonte der Vorsitzende, seien der Stadt zwar dankbar für die Möglichkeit, die Hallen kostenfrei nutzen zu können, allerdings brauche es für eine gut funktionierende Infrastruktur auch einen ehrlichen Austausch. Sportliche Mängel der Hallen etwa würden zeitnah an die Verwaltung herangetragen. Der neue Gebäudemanager der Stadt, Björn Hilverkus, sei stets bemüht, mit seinem fünfköpfigen Team die Mängel zu beheben. Allerdings mache auch er klar, dass nicht alle Wünsche erfüllt werden könnten. Er habe in seiner Einarbeitungszeit der letzten Monate viele Dinge in den Sportstätten vorgefunden, deren Wartung in den letzten Jahren versäumt wurden. Aktuell könne man nur das dringend Notwendige umsetzen, Schönheitsreparaturen oder gar Neuinvestitionen seien derzeit ausgeschlossen. Auch die energetische Sanierung der städtischen Hallen, die für 2024/25 angestrebt wurde, müsse verschoben werden. „Wir sind derzeit mit Unterstützung von Klimamanager Niklas Lajewski auf der Suche nach Fördermitteln dafür.“