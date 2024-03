Olympia-Teilnehmer aus Radevormwald Sport-Legende Wolfram Faust wird 60

Sie gehören zu jenen Sport-Größen, die auf der „Hall of Fame“ am „Holthüsken“ in der Telegrafenstraße verewigt sind: Hartmut und Wolfram Faust. Das Brüderpaar feierte vor allem in den 1980er- und 1990er-Jahren internationale Erfolge, nahm gemeinsam an den Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul teil.