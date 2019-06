Marktplatz : Das sagen Rader Bürger der SPD

Bürger Harald Angermaier (links) sprach mit Sven Wolf, Dietmar Stark und Rosemarie Kötter (von links). Foto: Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Auf einen Kaffee luden der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Wolf und Vertreter der Rader Ratsfraktion Bürger auf dem Markt ein. Es kam zu Gesprächen über mögliche Gründe für das Wahldebakel.

(trei) Sven Wolf, Landtagsabgeordneter der SPD, kam am Samstagvormittag auf den Marktplatz in Radevormwald, um sich den Fragen und Anliegen der Bürger zu stellen. Organisiert wird diese Sprechstunde regelmäßig von der Rader Fraktion unter der Leitung von Dietmar Stark, der ebenfalls auf dem Markt präsent war. In der Woche nach der Europawahl ist die Stimmung bei den Mitgliedern der SPD gedrückt – und auch die vorbeilaufenden Menschen sprachen fast ausschließlich den Verlust von über elf Prozent Stimmen an.

Dietmar Stark hat nach dem Wahlergebnis einige Menschen getroffen, die Mitleid mit der SPD haben, verärgerte Reaktionen gab es wenig. Auch er hat nicht mit diesem Wahlergebnis gerechnet. „Es war ein richtiges Debakel und natürlich habe ich mit diesem Verlust nicht gerechnet. Einige Bürger sind auf mich zugekommen und haben Mitleid und Erstaunen bekundet. Dass jemand mir direkt gesagt hat, die SPD habe diesen Absturz verdient, ist nicht passiert“, versichert Stark.

Ähnliche Begegnungen hatte Sven Wolf in der vergangenen Woche. Ihm sei bewusst, dass seine Partei zu wenig klare Stellung bezogen hat und zu wenige Themen konkret benannt hat. „Wir haben die Menschen mit unserem Wahlprogramm nicht erreicht, es ist nicht zu ihnen durchgedrungen. Das kann daran liegen, dass wir zu wenig offensiv waren. Außerdem hat die SPD ein Vertrauensproblem“, sagt er.

Dieses Vertrauen gelte es in den kommenden Jahren zurückzugewinnen. Einfach werde das nicht. „Das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen ist ein langer Prozess, der nicht einfach wird, aber dem wir uns stellen müssen. Dass Politik ein langwieriger Prozess ist, vergessen viele Wähler. Sie wollen schneller Ergebnisse sehen, als wir sie in den letzten Jahren liefern konnten“, sagt Sven Wolf. Dietmar Stark will in Radevormwald versuchen, mehr Jugendliche für die aktive Mitarbeit in der SPD zu gewinnen. „Das ist ein wichtiges Ziel für die Zukunft“, sagt er.

Bürger Harald Angermaier blieb am Samstag an dem Stand der SPD stehen und sprach die Themen an, die vielen Bürgern wichtig sind. Er ist zufrieden mit seinem Leben und das liegt in erster Linie an der gesicherten Zukunft. „Die Renten von mir und meiner Frau stehen gut da, wir kommen gut zurecht, können in den Urlaub fahren und wir sind gesund. Mir war bei der Wahl natürlich auch der Umweltschutz wichtig, denn wir sind für die Generation, die nach uns kommt, mitverantwortlich“, sagt er.