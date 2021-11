Spendenaktion in Radevormwald : Sparkassenstiftung unterstützt Second-Hand-Laden

Spendenaktion in Radevormwald

Radevormwald Mit dem Geld konnten dringend notwendige Renovierungsmaßnahmen in den Geschäfts- und Büroräumen realisiert werden. Jetzt erstrahlt alles in neuem Glanz.

Ökumenische Initiative und Sozialstiftung der Sparkasse – das passt gut zusammen. Die Begeisterung war den amtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Ökumenischen Initiative ins Gesicht geschrieben. Ihr seit 14 Jahren in Radevormwald etablierter Second-Hand-Laden an der Kaiserstraße erstrahlt in neuem Glanz.