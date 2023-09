Ehrenamt in Radevormwald Politik lehnt Vorstoß für Ehrenamtspreis ab

Wie Rolf Schäfer erklärte, der als sachkundiger Bürger für die CDU im Ausschuss vertreten ist, wurde in vergangenen Jahrzehnten in der Stadt der „Radevormwalder Löwe“ an herausragende Bürger verliehen. „Ein Ehrenamtspreis auf Radevormwald zugeschnitten, der Menschen aus dem Alltag ehrt.“ Die Voraussetzungen zur Wiederbelebung des Preises seien gegeben, meinte Schäfer.