Ski-Club Wermelskirchen : Skifahrer hoch hinaus über dem Rhein

32 Teilnehmer machten sich mit dem Ski-Club auf eine zünftige und gemütliche Tour an den Rhein. Foto: Hasenburg

Radevormwald Mit dem Bus, auf dem Schiff, in einer Gondel – es gab jede Menge Fortbewegungsmöglichkeiten beim Ausflug des Ski-Clubs an den Rhein.

Der Ski-Club hat auch in diesen Sommerferien wieder die Chance genutzt, um sich mit 32 Personen auf Bustour Richtung Rhein zu begeben. Treffpunkt war das Rathaus, von dort ging es nach Angaben von Dietmar Hasenburg mit dem Bus nach Linz und dann weiter mit dem Schiff Richtung Koblenz. „Auf dem Schiff war die Stimmung gut – und so kam der Skiclub bestens gelaunt in Koblenz an“, berichtet Hasenburg.