Ein Jahr nach Kriegsbeginn in der Ukraine Singen und schweigen für den Frieden

So auch am Freitagabend, ein Jahr danach: „Niemand von uns hätte gedacht, dass der Krieg so lange gehen würde“, sagte Gerd Uellenberg als stellvertretender Bürgermeister und Sprecher des Radevormwalder Bündnis für Demokratie. Er äußerte sich froh und dankbar darüber, trotz Regen und Kälte, so viele Menschen auf dem Platz zu sehen, die ein Zeichen der „Solidarität mit dem Schicksal eurer Landsleute“ setzten, wie Uellenberg den Ukrainern vor Ort versicherte. Er stellte allerdings auch klar, dass sich die Anschuldigungen Europas an das russische Regime nicht grundsätzlich auch an alle Russen richte, schon gar nicht an „die Bürger russischer Herkunft in unserer Stadt“. In seiner Ansprache plädierte er, nicht zu schweigen und dem russischen Machthaber ganz deutliche Grenzen zu setzen.