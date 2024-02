Martini-Gemeinde in Radevormwald Rade, wie es singt und musiziert

Geprobt wird in den Tagen vor und an Pfingsten im Gemeindehaus der Martini-Gemeinde. Die drei Übernachtungen der Teilnehmer finden in Privatquartieren statt. Zum Programm gehören neben der Musik auch ein Grillfest und eine Party. Und natürlich findet am Pfingstmontag, 20. Mai, wieder ein Abschlusskonzert statt, zu dem alle interessierten Zuhörer eingeladen sind. Es beginnt um 17 Uhr in der Martini-Kirche an der Uelfestraße.