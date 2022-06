Musik in Radevormwald : „Meine Erwartungen wurden übertroffen“

Radevormwald Erstmals nach drei Jahren fanden sich über Pfingsten wieder musikbegeisterte junge Menschen aus ganz Deutschland zu den Radevormwalder Sing- und Musizier-Tagen der Martini-Gemeinde ein.

Für ein verlängertes Wochenende verwandelte sich das Gemeindehaus der Martini-Gemeinde im beschaulichen Radevormwald nach langer Zeit wieder in Pilgerstätte für musikbegeisterte Menschen aus der gesamten Republik. München, Berlin, Leipzig, Heidelberg – kein Weg scheint den Teilnehmenden der „RaSiMuTa“ zu lang zu sein, um für wenige Tage aus dem Nichts ein Projektchor aufzubauen und die Erfahrung mit einem Konzertabend in der Kirche zu krönen.

In diesem Jahr endlich wieder zusammenkommen zu können, das ist für Veranstalter und Sänger ein tolles Gefühl – obwohl sie nach der Corona-Zwangspause deutliche Verluste verzeichneten. „Normalerweise kommen 80 bis 90 Leute über Pfingsten für RaSiMuTa zusammen“, erklärte Pfarrer Florian Reinecke. In diesem Jahr nahmen 40 Sängerinnen und Sänger zwischen zwölf und 32 Jahren teil. Das Motto lautete „Frieden – Pax“ und sollte in Zeiten von kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa etwas Hoffnung spenden.