Martini-Gemeinde : Die „RaSiMuTa“ finden zum 29. Mal statt

Im vergangenen Jahr lautete das Motto der Sing- und Musiktage „Response“, in diesem Jahr „Imprint“. Hier ein Foto vom Abschlusskonzert in der Martini-Kirche. Foto: Flora Treiber. Foto: Flora Treiber

Radevormwald In diesem Jahr wird das Motto „Imprint“ lauten. Im vergangenen Jahr nahmen rund 80 Personen an der Veranstaltung teil.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am kommenden Pfingstwochenende gehen die Radevormwalder Sing- und Musiktage, besser bekannt als „RaSiMuTa“, zum 29. Mal statt. „Wir freuen uns schon darauf, dass dieses Wochenende bei uns wieder trubelig wird“, teilt Florian Reinecke, Pfarrer der Selbstständigen Evangelisch-Lutherischen Martini-Gemeinde (SELK), mit. „Spannend wird es insbesondere, weil wir auch in diesem Jahr musikalisch experimentell unterwegs sein werden.“ Dazu sei eigens ein Experte aus Dänemark angereist.

Das Motto der Sing- und Musiktage lautet in diesem Jahr „Imprint“. Die Teilnehmer spielen „gedanklich und musikalisch mit verschiedenen Ein- und Abdrücken“, erläutert Pfarrer Reinecke. „Mit Prägungen, die wir erfahren haben, durch unseren Hernn, durch die Eltern, aber auch mit Prägungen, die wir selbst weitergeben an andere. Auch den Blick auf unseren Fußabdruck im ökologischen Sinne haben wir inhaltlich an diesem Wochenende vor.“

Los geht es mit den Vorbereitungen bereits am Freitag, 7. Juni, um 18 Uhr in der Martini-Kirche. Dann treffen sich die Sängerinnen und Sänger junge rchormusik. Das abschließende Konzert findet am Pfingstmontag, 10. Juni, um 17 Uhr in der Martini-Kirche an der Uelfestraße statt. Im vergangenen Jahr nahmen rund 80 Jugendliche an der mehrtägigen Veranstaltung teil. Das Motto damals lautete „Response“, interpretiert wurden unter anderem Werke von Johannes Brahms.

Den Anstoß für die „RaSiMuTa“ hatte einst Pfarrer Johannes Dress gegeben, der 1996 nach Radevormwald gekommen war. Dress brachte diese Idee sozusagen im Umzugswagen mit. Er hatte das Konzept im Jahr 1990 in Homberg/Efze ins Leben gerufen, damals als Hauptjugendpfarrer. Seine Erfahrungen waren so gut, dass er auch an seiner neuen Wirkungsstätte einen Versuch machen wollte – und der zündete sofort. Der Rest ist sozusagen Geschichte.

Ermöglicht werden die Vorbereitung und das Konzert am Pfingstwochenende aberr nicht nur durch die musikalischen Leiter und Sänger, sondern durch weitere ehrenamtlichen Kräfte. Sie kümmern sich um die Bewirtung aller Gäste und stellten Schlafplätze in ihren Häusern und Wohnungen zur Verfügung. Auch das ist bereits gute Tradition.