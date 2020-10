„Corso“ in Radevormwald : Seniorenkino zeigt unterhaltsame Ehegeschichte

Ein Paar auf Distanz: Martina Gedeck und Ulrich Tukur ringen im Film um ihre Ehe. Foto: dpa/-

Radevormwald Zwei deutsche Spitzenschauspieler, Martina Gedeck und Ulrich Tukur, sind im Film „Und wer nimmt den Hund?“ zu sehen, den der Seniorenbeirat am Dienstag, 20. Oktober, im Corso-Kino zeigt.

Der Seniorenbeirat in Radevormwald lädt für Dienstag, 20. Oktober, wieder zu einem Kino-Nachmittag ins Corso ein. Diesmal wird der deutsche Spielfilm „Und wer nimmt den Hund?“ gezeigt. Darin geht es um ein Ehepaar, dass sich nach 25 Jahren Ehe in einer Krise befindet und sich in die Paartherapie begibt. Das unterhaltsame Beziehungsdrama lebt besonders von der Dynamik der beiden Hauptdarsteller Ulrich Tukur und Martina Gedeck.

Georg und Doris sind seit gut einem Viertel-Jahrhundert verheiratet, haben Kinder groß gezogen und leben in einem ansehnlichen Vorstadt-Häuschen. Doch wirklich glücklich sind sie schon lange nicht mehr. Was Georg in seiner Ehe vermisst, sucht er in seiner 30 Jahre jüngeren Kollegin Laura.

Für Doris ist das Maß damit voll und die Ehekrise schlittert gerade- wegs in die Scheidung. Um den bekannten Rosenkrieg jedoch so klein wie möglich zu halten, begibt sich das Noch-Ehepaar in die Therapie. In der gemeinsamen Zeit bei Dr. Bruhns wird verbal so manch dreckige Wäsche gewaschen und die Schattenseiten der 25-jährigen Ehe dargelegt. Und obwohl sich Georg selbst mit einer anderen Frau vergnügt, stört er sich daran, dass Doris ebenfalls jemand neues kennengelernt hat und sich nach ihrer langjährigen Zeit als Hausfrau selbstständig machen will.

Einlass ist um 14.30 Uhr, der Film beginnt um 15 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Im Kino gelten die AHA-Regeln – Abstand, Hygiene, Alltagsmaske und die Pflicht zur Registrierung, damit im Fall einer Infektion die Kontaktpersonen ausfindet gemacht werden können. Kaffee und Kuchen werden wegen der Corona-Pandemie derzeit nicht angeboten.

Di. 20. Oktober, 15 Uhr, Corso-Kino, Hohenfuhrstraße 11.

(s-g)