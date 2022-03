Pflegenotstand und präventive Hausbesuche : Seniorenbeirat stellt zwei Anträge an Landesregierung

Radevormwald Dass sich die bergischen Seniorenvertretungen zusammensetzen, zusammenschließen und gemeinsam etwas machen, stößt bei der Dachorganisation auf große Zustimmung und Wohlwollen.

Zum anderen geht es im zweiten Antrag um präventive Hausbesuche, wie sie der Trägerverein „aktiv55plus“ ja schon seit Jahren praktiziert. Der Seniorenbeirat plädiert dafür, dass dieser Dienst als Regelleistung der Gesundheitsvorsorge anerkannt wird. Winterhagen verweist in diesem Zusammenhang auf immer mehr Modellversuche auch im Ausland: In Holland seien diese Besuche bereits im Gesetz verankert, in Niedersachsen gebe es derzeit fünf Modellregionen, in denen die Besuche Regelleistung sind. Auch in Düsseldorf gelte das derzeit in einzelnen Stadtteilen. „Das muss Regelleistung werden“, fordert Winterhagen.