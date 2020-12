Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Vorbeugung in Radevormwald : Senioren stehen für FFP2-Masken an

Auch die Bergische Apotheke auf der Kaiserstrasse in Radevormwald hatte FFP2-Masken geordert. Der Kundenstrom wurde teilweise durch Security kontrolliert. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald In Radevormwald wurden Dienstag die ersten FFP2-Masken an Menschen über 60 ausgegeben. Der Andrang war groß und wurde von Security-Leuten geregelt. Die Apotheken müssen in Vorkasse gehen, was auf Kritik stößt.