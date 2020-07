Seniorenbeirat in Radevormwald : Senioren haben konkrete Ideen fürs Citymanagement

Alexander Bethke (l.) und Jan Eichenauer sind die neuen Citymanager der Stadt Radevormwald. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald

Über die Aufgaben des neuen Citymanagements in Radevormwald informierten Alexander Bethke und Jan Eichenauer jüngst im Seniorenbeirat. Und der Tenor war klar: Es gilt, nicht nur die Leerstände zu füllen, sondern Stadtentwicklung zu betreiben. „Es geht auch um eine Wohlfühlatmosphäre, an der wir als Seniorenbeirat gerne mitwirken würden und bei der wir auch unbedingt einbezogen werden wollen“, sagte der Vorsitzende Wolf-Rainer Winterhagen. Denn die künftige Entwicklung dürfe nicht nur die jüngeren Menschen in den Blick nehmen, sondern auch die Älteren.

Zu diesem Thema will der Seniorenbeirat auch am Donnerstag, 3. September, zu einem Workshop mit Experten einladen. Im Vorfeld dazu werden drei Mitglieder des Beirates selbst einen eigenen Workshop abhalten, um Ideen und Themen für das Gespräch mit den Experten zu entwickeln. „Da geht es uns vor allem um die Themen Barrierefreiheit und Versorgungsqualität“, berichtete Winterhagen. Man wolle vorbereitet an dem Workshop teilnehmen, nicht nur einfach hingehen und nur zuhören. Auch das Thema „nette Toilette“ spiele eine wichtige Rolle, wenn es um Aufenthaltsqualität geht.

In diesem Zusammenhang passte, dass gleich anschließend an diesen Tagesordnungspunkt in der Sitzung des Seniorenbeirates Björn Borg von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) über die aktuellen Aufgaben der Gesellschaft berichtete. „Es geht uns vor allem darum, dass vorhandene Kompetenzen in der Stadt gebündelt werden“, sagte Winterhagen. Immerhin säßen Citymanagement und WFG in einem Gebäude und könnten voneinander profitieren.

Und noch ein Thema liegt dem Seniorenbeirat sehr am Herzen: Was ist mit bezahlbarem Wohnraum für ältere Menschen in der Innenstadt? „Das ist für uns sehr wichtig mit Blick in die Zukunft“, sagte Winterhagen. Der Wohnungsbau und die entsprechende Planung seien langfristig angelegt, deshalb werde der Seniorenbeirat da ab sofort auch immer mal wieder die WFG „pieksen“, kündigte Winterhagen an.