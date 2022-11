Projektwoche und Tag der offenen Tür in Radevormwald Sekundarschule lädt für Samstag ein

Konzentriert sitzen seine Schüler im Klassenraum, lauschen Weihnachtsmusik, während sie beseelt an kleinen Geschenkkästchen basteln oder mit Eifer nach neuen Fragen und Antwortmöglichkeiten für ihre Quizze suchen. Sie unterhalten sich und lachen. So entspannt hat Hofmeister seiner Schüler schon lange nicht mehr gesehen. „Und sie lernen sogar noch was dabei“, sagt er zufrieden. Statt Mathe, Englisch und Bio zu pauken, sitzen die Achtklässler je nach Talent und Interesse in Gruppen zusammen. Die einen basteln schöne Adventspräsente, die anderen erstellen auf ihren iPads interaktive Quizze.