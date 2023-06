Schulabschluss nach Klasse zehn in Radevormwald Sekundarschüler orientieren sich beruflich

Tobias Heumann ist Personalleiter bei der Rader Firma Heute + Comp. Er ist das erste Mal in der Sekundarschule dabei, weiß aber genau, dass sich mittlerweile die Firmen bei den Schülern bewerben müssen – nicht umgekehrt. Das kunststoffverarbeitende Unternehmen stehe natürlich in Konkurrenz mit anderen Firmen am Ort, „aber wir haben alle ein gemeinsames Ziel: die Jugend in Rade in Jobs zu bringen“, sagte er. Das möchte auch die Bundesagentur für Arbeit erreichen, die mit Ilker Öztan an der Sekundarschule vertreten ist. Er ist als Berufsberater ab Klasse acht zuständig, hilft bei der Berufsorientierung, begleitet Veranstaltungen, hält Sprechstunden ab.