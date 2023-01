Sekundarschule und Greenpeace in Radevormwald So können Schüler viel Energie sparen

Das Thema Energie, die horrenden Preissteigerungen und die Sorgen der Bürger, seien allgegenwärtig. Doch ist es auch für die Jugendlichen greifbar? Wie sich in der Unterrichtsstunde lebhaft zeigte, konnten die meisten von ihnen weder Stromverbräuche einschätzen noch einschätzen, welches Gerät ein echter Energiefresser ist und welches nicht. Das wollte Pahl durch praktische Beispiele ändern: „Wie viel Strom glaubt ihr denn, verbraucht euer Handy beim Laden?“, wollte er wissen. Schulterzucken. „Vier Kilowatt im Jahr“, beantwortete Pahl seine Frage und legte nach: „Was meint ihr? Ist das viel?“ Die Jungs und Mädchen im Raum schauten sich fragend an. „48 Cent die Kilowattstunde mal vier“, half das Greenpeace-Mitglied nach. Nach kurzer Rechnerei und dem Vergleich zu dem jährlichen Durchschnittsverbrauch innerhalb der Familie kam die Erkenntnis: Knapp zwei Euro im Jahr fürs tägliche Laden des Smartphones. Nein, dieses Gadget gehört nicht zu den Stromfressern im Haushalt. Ganz anders aber sieht es mit Durchlauferhitzern und Heizungen aus. Damit morgens beim Zähneputzen und Duschen warmes Wasser durch die Hähne fließe, müsse sehr viel Energie aufgewendet werden, erklärte Pahl. Ein praktischer Tipp: „Wer beim Duschen kaltes Wasser dazu mischen muss, weil er sich am warmen Wasser verbrennt, der sollte den Durchlauferhitzer ein paar Grad niedriger einstellen.“ So würde verhindert, dass das Wasser unnötig hoch geheizt werde.