Schulabschluss in Radevormwald Sekundarschüler feiern ihren Abschied

Schulleiterin Sandra Pahl nutzte ihre Redezeit auf der Bühne, um Erinnerungen bei den Schülern zu wecken und eigene Erlebnisse, die sie mit diesem Jahrgang verknüpft, offenzulegen. Zwei Stoff-Äffchen etwa, die sonst in ihrem Büro hängen, stammen aus Pahls erster Klassenfahrt, die sie an der damals noch neuen Sekundarschule unternehmen durfte, mit der sechsten Klasse dieses Jahrgangs. „Wir haben damals den Zoo besucht, und von dort stammen diese Äffchen“, sagte sie. Laute der Rührung wurden laut. Ein Handy kramte Pahl aus der mitgebrachten Box heraus. „Kein anderer Jahrgang hat uns so mit dem Handy gequält wie ihr“, sagte die Schulleiterin, und offensichtlich wussten die Schüler sofort Bescheid. Sie lachten amüsiert. Zahlreiche Textnachrichten, Versendungen von Fotos und Videos in Klassenchats, Fragen über den Schulalltag, dieser Jahrgang scheint die Kommunikation mit den Pädagogen auf die Spitze getrieben zu haben.