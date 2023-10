Luftsportverein in Radevormwald Segelflieger steigen auf – in die 2. Bundesliga

Für die gesamte Streckenfluggemeinschaft am Flugplatz Radevormwald endet die Saison 2023 mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dafür müssen sich an jedem Wochenende in der Saison mindestens drei Piloten finden, die bei möglichst großen Streckenflügen zwei besonders schnelle Flugstunden einbauen. Die Segelflieger aus Radevormwald und Umgebung haben dabei den ersten Platz in der nordrhein-westfälischen Landesliga erreicht. Sie qualifizierten sich mit 5170 Punkten für die 2. Bundesliga im Jahr 2024.