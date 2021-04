Welttag des Buches : Vier Rader Schulen sind bei Buchaktion dabei

Mit einer Aktion unter der Schirmherrschaft der Kultusministerien soll Kindern das Lesen näher gebracht werden. Foto: dpa/Jan Woitas

Radevormwald Deutschlandweit sind rund um den 23. April Buchhandel, Verlage, Schule aktiv, denn weltweit wird dann das Medium Buch gefeiert. Auch in der Bergstadt beteiligen sich Schüler daran.

Rund um den Welttag des Buches am 23. April bereiten sich deutschlandweit Buchhandlungen, Verlage, Schulen und Lesebegeisterte auf ein großes Lesefest vor.

Auch in Zeiten von Corona sollen an diesem Tag das Lesen und die Freude an Geschichten im Mittelpunkt stehen. Zu diesem Anlass erscheint bereits seit 1997 jedes Jahr ein neues Buch aus der Reihe „Ich schenk dir eine Geschichte“ – in diesem Jahr zum 25. Mal.

In Radevormwald beteiligen sich vier Schulen an einer Buchgutscheinaktion anlässlich des Welttags des Buches. Rund 200 Schülerinnen und Schüler freuen sich über den von der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit cbj Verlag, der Deutschen Post und Partnern herausgegebenen Comicroman „Biber undercover“ von Autor Rüdiger Bertram und Illustrator Timo Grubing.

Der altersgerechte Lesestoff wird mittels Buchgutscheinen an 4. und 5. Klässler verteilt. Statt der üblichen Abholung in den lokalen Buchhandlungen gibt es abgestimmt auf die lokalen Hygienebedingungen flexible und individuelle Übergabelösungen. Auch die Bergische Buchhandlung Radevormwald an der Schloßmacherstraße 4-5 beteiligt sich an der Aktion. Bundesweit können rund eine Millionen Kinder das Buch erhalten.

Ziel der Kooperation ist es, Kinder mit spannenden Geschichten für das Lesen zu begeistern und ihre Lesekompetenz zu stärken. Darüber hinaus soll Kindern, die noch nicht gut Deutsch sprechen oder nicht gerne lesen, Lesespaß vermittelt sowie ein Beitrag zur Inklusion geleistet werden.

Zu diesem Zweck wird der Romantext durch einen Comic des Illustrators Timo Grubing ergänzt, der sich gut für den Einsatz in Integrations-, Förder- und Willkommensklassen eignet. Die Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ steht unter der Schirmherrschaft der Kultusministerinnen und Kultusminister der Länder.

(s-g)