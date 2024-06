Schützen- und Heimatfest in Radevormwald Rader Schützenkirmes profitiert vom tollen Wetter

Für die einen also ein großer Freizeitspaß, für die anderen jede Menge Arbeit und Pflichten. Denn für die Schützen selbst ist dieses lange Wochenende viel mehr als nur Spaß. Es ist ihr Hochfest. Ein vollgepacktes Wochenende, an dem die Schützen gänzlich dem Brauchtum frönen. Sie werfen sich in Schale, treten beim Königsschießen gegeneinander an, um sich im Anschluss in einem festlichen Umzug mit befreundeten Schützenbrüdern und -schwestern durch die Innenstadt zu präsentieren und am Ende schließlich, in einem festlichen Rahmen, die neuen Regenten zu krönen. Die Kirmes dient der Belustigung der Bürger ebenso wie der Finanzierung des Vereins. Die Kirmes ist also ein wichtiger Bestandteil des Schützen- und Heimatfestes, in das Platzmeister Uwe Altgeld schon im Vorfeld jede Menge Arbeit investiert.