Brauchtum in Radevormwald : Erfolge für die Schützen bei Kreismeisterschaften

Schützenbruder Jürgen Langbein konnte einen der Titel für sich verbuchen, doch es gab auch weitere Siege. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Bei den jüngsten Kreismeisterschaften konnten von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der Bergstadt Titel errungen werden. Auch ein neuer Kreisrekord wurde am Schießstand erreicht.

An den diesjährigen Kreismeisterschaften haben die Mitglieder des Schützenvereins Radevormwald 1708 mit viel Erfolg teilgenommen. Die Rader Schützen konnten sich bei neun Starts in verschieden Altersklassen über acht Titel und weiteren Platzierungen freuen.

In der Disziplin „Luftgewehr 10 Meter“ konnte sich in der Altersklasse Junioren I Konstantin Schulte nicht nur über den Kreismeistertitel, sondern auch über einen neuen Kreisrekord mit 340,5 Ringen freuen. In der Altersklasse Junioren II, wurde Luca Wuttke mit 343,1 Ringen ebenfalls mit neuem Kreisrekord, Kreismeister. Zweiter und Dritter wurden Niklas Blume mit 333,5 Ringen und Jacob Riedl mit 298,9 Ringen. Lukas Hensberg rundete, das hervorragende Ergebnis, mit 289,8 Ringen auf Platz 4 ab. Die Juniorenmannschaft mit Luca Wuttke, Niklas Blume und Jacob Riedel wurde mit insgesamt 975,5 Ringen, Kreismeister und stellten damit einen weiteren Kreisrekord auf.

In der Altersklasse Herren II konnte Michele Fargione sowohl in der Disziplin „Kleinkaliber 50 Meter aufgelegt“ mit 276,2 Ringen als auch in der Disziplin „Kleinkaliber 100 Meter aufgelegt“ mit 286 Ringen und eingestelltem Kreisrekord die Kreismeistertitel erringen. Jürgen Langbein wurde in der Disziplin „Kleinkaliber 100 Meter aufgelegt“ mit 286 Ringen in der Altersklasse Senioren I Kreismeister. Mit 275 Ringen sicherte sich Uwe Altgeld den dritten Platz.

In der Disziplin „Kleinkaliber 50 Meter aufgelegt“ wurde Gesa Wuttke mit 297,6 Ringen in der Altersklasse Seniorinnen I Kreismeisterin. Die Seniorenmannschaft mit Gesa Wuttke, Uwe Altgeld und Jürgen Langbein wurde mit 859,3 Ringen ebenfalls Kreismeister. In der Altersklasse Senioren I ging der Kreismeistertitel leider nicht nach Radevormwald, aber mit 285,7 Ringen, konnte sich Uwe Altgeld über Platz 3 freuen, Jürgen Langbein wurde mit 276 Ringen, sechster.

Der Schützenverein Radevormwald gratuliert allen Teilnehmenden und hofft, auf ein ähnlich gutes abschneiden, auf den nun anstehenden Bezirksmeisterschaften.

(s-g)