Theodor-Heuss-Gymnasium in Radevormwald Schülerin kritisiert Diskriminierung bei Religionsfreiheit

Mit einem brisanten Anliegen hat sich eine 17-jährige Schülerin des Theodor-Heuss-Gymnasiums (THG) an unsere Redaktion gewandt. Mit Sorge beobachte sie die Einschränkung der Religionsfreiheit muslimischer Schüler am THG, schreibt sie in einer E-Mail. „Ich kann nicht stillschweigend zusehen, wie Mitschüler aufgrund ihres Glaubens diskriminiert werden. Es geht nicht nur um den Schutz des Islam; vielmehr steht für mich die Gleichbehandlung aller Religionen im Vordergrund“, schreibt die Schülerin. Alle sollten gleichermaßen respektiert werden. Allerdings seien ihr die Einschränkungen bei muslimischen Schülern besonders aufgefallen.