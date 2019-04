Schulbusse in Radevormwald : Wuppertaler Busfirmen fahren künftig die Schüler

Schulbusse in Radevormwald

Die Schulbushaltestelle an der Mühlenstraße werden ab dem 1. August nicht mehr Busse der OVAG anfahren, sondern zwei Unternehmen aus Wuppertal. Sie bekamen den Zuschlag bei der Ausschreibung der Stadt. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald Nicht mehr die OVAG, sondern die beiden Unternehmen Rheingold und Meinhardt werden mit dem neuen Schuljahr den Schulbusverkehr gewährleisten. Sie hatten sich gemeinsam auf die Ausschreibung der Stadt gemeldet.

Bislang wurde nur nicht-öffentlich darüber gesprochen, doch nun hat Schulamtsleiter Jürgen Funke das Geheimnis gelüftet: Zwei Wuppertaler Busunternehmen haben den Zuschlag für den Schülerspezialverkehr in Radevormwald erhalten. „Es sind die Firmen Rheingold Reisen und Meinhardt Reisen“, verkündete Funke im jüngsten Schulausschuss. Die beiden Unternehmen waren bei der Neuausschreibung des Schulbusverkehrs gemeinsam als Bieterkonsortium aufgetreten.

Der alte Vertrag mit der OVAG sei mit mehr als 800.000 Euro pro Jahr zu teuer, hatte die Gemeindeprüfungsanstalt bemängelt. So kam das Thema wieder auf die Agenda. Verhandlungen mit der OVAG ergaben ein Einsparungspotenzial von rund 150.000 Euro. Dies allerdings nur, wenn es sich um ein „Inhouse“-Geschäft handeln würde – das heißt, wenn Radevormwald sich an der OVAG beteiligen würde. Doch eine Mehrheit im Rat wandte sich gegen diese Beteiligung, zum Bedauern der CDU-Fraktion, die sich dafür eingesetzt hatte.

Unternehmen Die beiden Busunternehmen aus Wuppertal, die nun den Schülerspezialverkehr übernehmen, sind bereits seit vielen Jahrzehnten im Geschäft. Wilhelm Blankennagel, Gründer der Firma Rheingold Reisen, begann im Jahr 1929. Das Unternehmen ist immer noch in Familienhand. Die Firma Meinhardt Reisen wurde im Jahr 1949 gegründet, zunächst als Mietwagenunternehmen.

Die OVAG hatte sich, wie die Verwaltung bestätigt, an der Ausschreibung nicht beteiligt. „Wir hatten der Stadt ein Angebot unterbreitet“, erklärt Christoph Stock, Prokurist des Verkehrsunternehmens mit Sitz in Gummersbach. „Es wurde allerdings nicht angenommen.“ Die OVAG wird jedoch einen Teil der Schüler, die bislang mit dem Spezialverkehr unterwegs waren, nun im normalen Linienverkehr zur Schule und zurück bringen. „Das ist ein Grund, warum die Kosten für die Beförderung insgesamt sinken werden“, sagt Jürgen Funke. Das werden auch die Eltern in der Geldbörse spüren.