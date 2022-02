Soziale Arbeit an Radevormwalder Schulen : Schüler verbessern ihre Sozialkompetenz

Kevin Cords. hat eine Fortbildung zur Fachkraft für Gewaltprävention gemacht, die sich mit Sozialkompetenz auseinandersetzt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Mitarbeiter des Jugendtreffs „Life“ bieten Sozialkompetenztraining an Rader Schulen an. Nach dem Distanzunterricht sind die Defizite gewachsen. Kevin Cords, Alina Koppelberg und Praktikant Anton Benzler sind an den Schulen tätig.

Sozialkompetenztraining ist für Schüler in jedem Alter wichtig – und nach den langen Zeiten des Distanzunterrichts noch mehr. Der Bedarf, die Klassengemeinschaft zu stärken und die Kommunikation sowie den respektvollen Umgang miteinander in den Schulklassen von Radevormwald zu festigenm ist deutlich gestiegen. Auf diese Entwicklung reagieren die Mitarbeiter des Kinder- und Jugendtreffs „Life“ auf der Brede. Kevin Cords, Alina Koppelberg und Praktikant Anton Benzler sind seit diesem Schuljahr an den Schulen tätig, um alle Fähigkeiten sozialen Miteinanders zu schulen. „Wir unterstützen die Schulen in diesem Bereich, da die Kapazitäten knapp sind“, sagt Kevin Cords. Er hat eine Fortbildung zur Fachkraft für Gewaltprävention gemacht, die sich mit Sozialkompetenz auseinandersetzt. Seine Kollegin Alina Koppelberg wird diese Fortbildung im Frühjahr absolvieren.

Wöchentlich sind die Mitarbeiter des Jugendamtes in der Armin-Maiwald-Schule, aber auch im Grundschulverbund Bergerhof-Wupper präsent. Auch am Theodor-Heuss-Gymnasium soll das Sozialkompetenztraining angeboten werden. An der Armin-Maiwald-Schule wird das Training in den Klassen der neunten und zehnten Jahrgangsstufe angeboten.

An der Armin-Maiwald-Schule leitet Alina Koppelberg eine Mädchengruppe – ganz ohne Jungen einfach unter sich. Foto: Jürgen Moll

Info „Life“ organisiert auch Nachhilfe für Schüler Koordination Die Mitarbeiter des Jugendtreffs „Life“ auf der Brede übernehmen die Koordination und die Vermittlung von Nachhilfeschülern- und Lehrern. Die Nachhilfelehrer bekommen zehn Euro pro Stunde. Das Projekt „Aufholjagd“ wird über Fördergelder finanziert.



Einfach melden Schüler und Studenten, die Nachhilfe brauchen oder Nachhilfe geben wollen, können sich bei Kevin Cords im Kinder- und Jugendtreff „Life“ auf der Brede unter Tel. 02191 5929540 oder per E-Mail unter kevin.cords@jugendtreff-life.de melden.

Pascal findet, dass die Trainingseinheiten des Schuljahres bereits Erfolge zeigen. „Nach dem Lockdown war der Klassenzusammenhalt ziemlich schlecht, und wir sind nicht richtig miteinander umgegangen. Jetzt klappt das schon besser“, sagt der 16-Jährige. Der Schüler der Armin-Maiwald-Schule in Radevormwald musste sich zunächst an die oft ungewöhnlichen Situationen des Sozialkompetenztrainings gewöhnen. In Spielen, Selbstreflexions-Übungen oder Bewegungsangeboten sollen die Schüler lernen, sich respektvoll, diszipliniert und aufmerksam zu verhalten. In der vergangenen Woche durften sich die Schüler raufen. Allerdings nur unter der Berücksichtigung einiger Regeln. „Jugendliche müssen respektvolles Miteinander lernen. Nicht nur verbal, sondern auch körperlich. Schön ist es, wenn die Schüler selber falsches Verhalten erkennen und es daraufhin verändern. Sie sollen lernen, ihr Verhalten zu reflektieren“, sagt Kevin Cords.