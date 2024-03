Stiftung der Kreissparkasse Köln Hochbegabten-Stiftung fördert Rader Schüler

Die Kinder werden in Kleingruppen (rund 15 Personen) an vier Unterrichtstagen täglich sechs Schulstunden unterrichtet; hierfür konnten sie eines der nachfolgenden Fächer auswählen: „Biologie: Das Wunder der Evolution“ – „Tritt ein in die Welt der Chemie!“ – „Kreatives Schreiben: Der Schatz deiner Gedanken“ – „Entdecke die faszinierende Welt der Mathematik“ – Psychologie: Warum bin ich so, wie ich bin, und warum bist du so, wie du bist?“ – „Die tolle Welt der Technik“.