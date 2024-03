Sekundarschule Radevormwald Rader Schüler erkunden die irische Küste

Am letzten Tag ihrer Klassenfahrt nach Dublin haben die Schüler der Sekundarschule Radevormwald die eindrucksvolle Landschaft rund um die irische Hauptstadt erkundet. „Rund um die irische Hauptstadt finden sich einige Naherholungsgebiete, in denen man der Hektik Dublins entfliehen kann“, schreibt Lehrer Marcel Klausing. „Dazu gehören die etwa 40 Kilometer entfernten Wicklow Mountains. Das riesige Gebiet bietet eine Vielzahl imposanter Landschaften, Seen und eben diese ,typisch irischen‘ Landschaft.“