Sekundarschule Radevormwald So erkunden die Rader Schüler Dublin

Ein vielseitiges Programm absolvieren die Schüler der Sekundarschule Radevormwald, die sich zurzeit auf Klassenfahrt in Dublin befinden. Am zweiten Tag in der irischen Hauptstadt steuerte die Reisegruppe aus dem Bergischen den Stadtteil Glasnevin an, um den Botanischen Garten der irischen Hauptstadt zu besichtigen. Auf dem mehr als 19 Hektar großen Gelände – das sind fast 20 große Fußballfelder – finden sich zahlreiche Themengärten und Gewächshäuser, in denen es mehr als 20.000 Pflanzenarten zu bewundern gibt. Der Garten wurde bereits im Jahr 1795 gegründet.