Große Jugend-Aktion im Oberbergischen Kreis Auch Radevormwalder Schüler machen bei 72-Stunden-Aktion mit

(s-g) Auch eine Gruppe aus Radevormwald hat am vergangenen Wochenende an der großen Jugendsozialaktion „Uns schickt der Himmel“ teilgenommen. Insgesamt waren in der Zeit vom 18. bis 21. April mehr als 80.000 Kinder und Jugendliche aus 2720 Aktionsgruppen in 27 deutschen Bistümern und in 15 Ländern dabei. Das Ziel: Im unmittelbaren Umfeld etwas Engagiertes für die Gemeinschaft tun.