Radevormwalder helfen Menschen in Not : Ab Montag „Pakete zum Leben“ schnüren

Radevormwald Radevormwalder können Menschen in Südost-Europa unterstützen. Pakete enthalten Grundnahrungsmittel nach fester Vorgabe. Interessierte sollten sich einen Karton bei einer der Ausgabe- und Sammelstelle abholen. Aktion läuft bis 30. November.

Es geht um Mitmenschlichkeit, um Rücksichtnahme und unbürokratische Unterstützung in Not lebender Menschen. In der kommenden Woche beginnt auch in Radevormwald wieder die Aktion „Pakete zum Leben“ unter dem Motto „Rade packt an – Rade packt ein“, an der sich seit vielen Jahren Bürger und auch einige Organisationen beteiligen. Bei dieser von der Freien evangelischen Gemeinde Grafweg initiierten Aktion machen die Kirchengemeinden, zwei Schulen, die Stadtbücherei und weitere Interessierte mit, teilt Gerhard Mosner von der Gemeinde in Grafweg mit.