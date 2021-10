Gesundheit in Radevormwald : Osteoporose – dem Knochenschwund vorbeugen

Radevormwald Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Osteoporose auf die Liste der zehn wichtigsten Erkrankungen weltweit gesetzt. Denn die Gefahr ist nicht zu unterschätzen.

Osteoporose, also der Knochenschwund, gilt als verbreitetste Alterserkrankung der Knochen und macht diese besonders anfällig für Brüche. Das haben sicherlich auch schon einige Radevormwalder schmerzvoll erfahren müssen. Bundesweit sind nach Angaben des Kuratoriums Knochengesundheit etwa 7,8 Millionen der über 50-Jährigen von Osteoporose betroffen. Mit dem Welt-Osteoporosetag, der jedes Jahr am 20. Oktober, stattfindet, werden einer breiten Öffentlichkeit Früherkennungsmaßnahmen, wirksame Behandlungsmöglichkeiten und Vorbeugemöglichkeiten nähergebracht. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Osteoporose auf die Liste der zehn wichtigsten Erkrankungen weltweit gesetzt. Denn die Gefahr ist nicht zu unterschätzen: Wenn Osteoporose nicht rechtzeitig erkannt wird, kommt es zu Knochenbrüchen, chronischen Schmerzen, Einschränkungen der Mobilität und, daraus resultierend, auch zu Pflegebedürftigkeit, heißt es in einer Pressemitteilung des Radevormwalder Sana Krankenhauses.