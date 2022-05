Sana Krankenhaus Radevormwald : Klinik verabschiedet Ärztlichen Direktor Dr. Reinhold Hikl

Radevormwald Dr. Reinhold Hikl (65) hat einen großen Teil seines Lebens im Krankenhaus verbracht. Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Anästhesie waren Stationen seines abwechslungsreichen Lebens, die ihn durch weite Teile der Welt führten.

Ein Name ist untrennbar mit dem Sana Krankenhaus in Radevormwald verbunden: Dr. Reinhold Hikl (65) hat einen großen Teil seines Lebens im Krankenhaus verbracht. Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Anästhesie waren Stationen seines abwechslungsreichen Lebens, die ihn durch weite Teile der Welt führten, berichtet Susanne Kuczera von der Unternehmenskommunikation. Jetzt wurde er von Kollegen und der Geschäftsführung in einer Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet.

Sein ganzes Berufsleben sei er handwerklich interessiert geblieben und begründete seine Entscheidung für die Anästhesiologie auch damit: „Meine technische Ausbildung hat mich nie losgelassen. Ich möchte immer sehen, was ich tue, auch am OP-Tisch.“ Neben seinem beruflichen Engagement schaute Hikl über den Tellerrand, arbeitete in Vorständen von Trägerstrukturen, kommunalen Verantwortungen und gesamtgesellschaftlichen Gremien. Er reiste oft in Wuppertals Partnerstadt Matagalpa (Nicaragua), um zu helfen. Er beteiligte sich an Sprachstudien für den Duden und engagierte sich für die Weltgesundheitsorganisation (WHO).