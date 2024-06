Krankenhausreform trifft Radevormwalder Klinik Sana-Krankenhaus soll Endoprothetik verlieren

Diese Informationen aus dem Gesundheitsministerium in Düsseldorf sorgen für Entsetzen in der Bergstadt: im Sana Krankenhaus, beim Bürgermeister, sicher aber auch bei vielen Bürgern, bei Politikern, Ärzten und Patienten. Geht es nach den Vorstellungen von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU), muss die Klinik an der Siepenstraße künftig ihre Endoprothetik, die spezielle Behandlung von Knie- und Hüftproblemen, einstellen und darf auch keine Eingriffe an der Wirbelsäule mehr vornehmen. Das geht aus der Liste hervor, mit der das Gesundheitsministerium darüber informiert, welche Behandlungen die Kliniken in NRW in Zukunft noch anbieten sollen.