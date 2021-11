Krankenhaus in Radevormwald : Sana schränkt Besuchsregeln wieder ein

Sicherheit geht vor im Sana Krankenhaus an der Siepenstraße in Radevormwald. Foto: Sana

Radevormwald Im Moment ist die Situation in der Klinik an der Siepenstraße noch relativ ruhig. Dennoch hat die Leitung auf den deutlichen Anstieg der Infektionszahlen reagiert. Aktuell gibt es zwei Corona-Patienten im Rader Krankenhaus.

Während vor allem im Süden und Osten der Bundesrepublik derzeit die vierte Corona-Welle mit voller Wucht auf die Menschen trifft – und dabei vor allem die noch ungeimpften Menschen oft schwer krank werden lässt – ist die Situation im Oberbergischen Kreis noch relativ entspannt. Trauriger Spitzenreiter in Sachen Inzidenz ist dabei der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, dort liegt der Wert am Donnerstag bei 1369,7. Im Oberbergischen Kreis liegt die Inzidenz aktuell bei immerhin 293,3 – und damit nur geringfügig unter dem bundesweiten Wert von 336,9. Der Oberbergische Kreis ist groß, ein Großteil der aktuell mit dem Coronavirus infizierten Menschen lebt im Südkreis.

In Radevormwald ist die Situation im Sana Krankenhaus noch relativ ruhig. Mitte der Woche waren zwei Corona-Patienten dort stationär aufgenommen, einer mit normalem Verlauf, der andere auf der Intensivstation. Das sagte die Kaufmännische Direktorin Svenja Eickl auf Nachfrage unserer Redaktion. Allerdings sei die Intensivstation derzeit mit beatmungspflichtigen Patienten ausgelastet, was indes der Jahreszeit geschuldet sei. „Wir mussten seit Beginn der Pandemie in der Medizin lernen, dass sich Veränderungen und Anforderungen so schnell bewegen, wie wir es noch nie erlebt haben. Das wird auch so bleiben, da die Zahlen weiter steigen – genau wie die Belastungen für unsere Mitarbeiter auf extrem hohem Niveau bleiben“, sagt Svenja Eickl. Sie sie froh, dass in Radevormwald Menschen arbeiteten, die sich dieser Herausforderungen annehmen und im Team umsetzen würden. Man sei als Erfahrung der vergangenen Monate, personell und technisch sehr gut aufgestellt. „Dazu kommen starker Mitarbeiterzusammenhalt und ein sehr hohes Engagement für die Corona-Erkrankten“, sagt die Kaufmännische Direktorin.

Ines P. Grunewald ist Klinik-Geschäftsführerin in Rade. Foto: Sana Krankenhaus Radevormwald

Info Erstmals mehr als 60.000 Neuinfektionen Deutschland Am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut erstmals seit Beginn der Pandemie mehr als 60.000 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Genau waren es 65.371. Damit lag die 7-Tages-Inzindenz am Donnerstag bei 336,9. Oberberg In Oberberg sind die Zahlen aktuell immer über die Corona-Informationsseite des Oberbergischen Kreises zu erfahren. Aktuell haben sich 182 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert, die 7-Tages-Inzidenz liegt bei 293,3. www.obk.de/cms200/

Auch die professionellen Hygienekonzepte hätten sich als sehr wirksam erwiesen. Die Impfung wird im Sana-Klinikum als Ausweg aus der Pandemie gesehen. „Wir haben eine große Impfbereitschaft im Haus, derzeit liegt sie bei mehr als 85 Prozent – und sie steigt weiter“, sagt Svenja Eickl. Es gehe in erster Linie darum, die Menschen – Patienten wie Besucher und auch sich selbst – vor einer Infektion zu schützen. „Natürlich hoffen alle, dass wir mit der Impfung, die wir auch im Haus anbieten, mithelfen können, die Pandemie zu überwinden“, sagt die Kaufmännische Direktorin.

Und dennoch – das sei das Resultat der stark steigenden Infektionszahlen – müssten ab sofort die Besuchszeiten sowie die Besuchsbedingungen wieder eingeschränkt werden, teilt Klinik-Geschäftsführerin Ines P. Grunewald mit. „Leider bleibt uns keine andere Wahl“, sagt sie. Besucher dürfen somit das Sana Krankenhaus nur betreten, wenn sie keine Krankheitssymptome aufweisen. „Besuche in der Isolationsbereichen sind nicht gestattet. Unverändert bleibt die eingeschränkte Besuchsregelung zwischen 15 und 18 Uhr für maximal eine Stunde“, sagt die Geschäftsführerin. So solle vollumfänglich für die Gesundheit und Sicherheit der Menschen in Radevormwald gesorgt werden, sagt Ines P. Grunewald.

Svenja Eickl ist Kaufmännische Direktorin bei Sana. Foto: Sana Krankenhaus Radevormwald

Bei der Patientenaufnahme müsse eine besuchende Person festgelegt werden. „Hier muss entweder eine Genesung innerhalb der vergangenen sechs Monate nachgewiesen sein – danach muss eine Impfung vorliegen. Alle anderen müssen vollständig geimpft sein. Die letzte Impfdosis müsse dabei vor mindestens 14 Tagen erfolgt sein“, sagt die Geschäftsführerin.

Dazu würden sämtliche Hygienemaßnahmen in der Klinik an der Siepenstraße wieder vollumfänglich in Kraft treten. „Eine FFP2-Maske muss immer und überall im Krankenhaus getragen werden. Auf der Intensivstation und in der Geriatrie wird zusätzliche Schutzausrüstung ausgehändigt. Außerdem müssen der Mindestabstand von anderthalb Metern sowie die Regeln inklusive der Händedesinfektion eingehalten werden“, sagt Ines P. Grunewald. Svenja Eickl ergänzt: „Wir nehmen die gesellschaftliche Aufgabe der medizinischen Versorgung der Menschen in Radevormwald und Umgebung sehr ernst. Es liegen erneut große Herausforderungen vor uns – und unsere Mitarbeitenden wissen das genau. Sie tragen in der Pandemie die Hauptlast und sind das Bollwerk gegen sie.“