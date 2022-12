Sana Krankenhaus in Radevormwald Krankenhausreform und die Folgen vor Ort

Es soll eine „Revolution“ werden – die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nun angekündigte Klinikreform. Der SPD-Politiker will die umstrittene Fallpauschale kippen, die viele Kritiker als eine Ursache für die „Ökonomisierung“ des Gesundheits- und Pflegesektors benennen. Stattdessen sollen die Kliniken künftig nach den drei Kriterien Vorhalteleistungen, Versorgungsstufen und Leistungsgruppen honoriert werden. Geplant ist es, die Einrichtungen in Deutschland in drei Kategorieren einzuteilen: lokale Krankenhäuser für die Grundversorgung, regionale Krankenhäuser und überregionale Krankenhäuser mit einer Spezialisierung.