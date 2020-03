Maßnahmen gegen das Virus in Radevormwald : Rathaus nur in dringenden Fällen offen

Radevormwald Das Coronavirus führt weiter zu massiven Einschränkungen und nimmt enormen Einfluss auf das gesellschaftliche Leben in Radevormwald. Die Ratssitzung am Donnerstag mit der Wahl des neuen Beigeordneten wird verschoben.

Auch in Radevormwald verschärfen die Behörden und andere Institutionen den Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Die Zahl der Infizierten wird vom Oberbergischen Kreis beständig nach oben korrigiert, nach Stand vom Sonntag sind 27 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Nachdem die Fälle zunächst im Südkreis auftraten, sind nun auch in Hückeswagen und Wipperfürth Menschen betroffen. In Radevormwald gibt es noch keinen Fall.

Gefährdung In einem Gespräch des Landrates mit den Geschäftsführern und den Ärztlichen Direktoren der Kliniken im Oberbergischen Kreis haben sich die Beteiligten darauf verständigt, die Besuchsmöglichkeiten in den Kliniken drastisch einzuschränken. Ab sofort gilt ein grundsätzliches Besuchsverbot der Kliniken und der dort behandelten Patientinnen und Patienten. „Die Maßnahme steht nach Auffassung aller Teilnehmer des Gesprächs im Notfallzentrum des Kreises im ureigenen Interesse der Patientinnen und Patienten selbst, die im Falle einer Übertragung des Coronavirus aufgrund der jeweiligen Vorerkrankungen maximal gefährdet sind“, sagte Landrat Jochen Hagt.

Verwaltungsgebäude Ab Dienstag wird nur noch der Haupteingang an der Zentrale, Hohenfuhrstraße 13, zur Verfügung stehen. Der Zugang wird kontrolliert. Mitarbeiter lassen nur Personen mit einem unaufschiebbaren Anliegen ins Gebäude, alle anderen Behördenanliegen sollen per Telefon und E-Mail geklärt werden.

Betriebshof Eine Veränderung gibt es auch für die Annahmestelle für Windeln und Gelbe Säcke am Betriebshof an der Dahlienstraße (bisher mittwochs, 16 bis 18 Uhr, und samstags, 10 bis 12 Uhr). Diese Sammlung findet nicht mehr statt. Verwiesen wird auf die Annahmezeiten des Wertstoffhofes Oberberg Nord in Hückeswagen (Schlossfabrik 32), der am Dienstag, 14 bis 18 Uhr, Donnerstag 14 bis 20 Uhr und Samstag, 8 bis 13 Uhr, geöffnet hat.