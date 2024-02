Ratssitzung in Radevormwald Rat stimmt dem Haushaltsentwurf 2024 zu

Ähnliche Kritik äußerte in der Haushaltsrede der Alternativen Liste (AL) auch deren Fraktionsvorsitzender Rolf Ebbinghaus. In völliger Missachtung der finanziellen Situation der Stadt, hätten sich „CDU, SPD und UWG in einen Überbietungswettbewerb“ hinein gesteigert, um das Füllhorn auszuleeren. Aus diesem Grund lehne die AL den Haushalt in der jetzigen, veränderten Form ab. Kritik übte Ebbinghaus auch am Kreis, der auf Kosten der Kommunen seine Bürokratie weiter aufblähe.