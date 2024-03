Politik in Radevormwald Rat schließt sich „Trierer Erklärung“ an

Die Radevormwalder Ratsfraktionen mit Ausnahme der Alternative für Deutschland (AfD) haben in der vergangenen Ratssitzung eine Resolution beschlossen. Damit schließt sich der Rat der „Trierer Erklärung“ an, die vom Deutschen Städtetag am 18. Januar verabschiedet worden war. In der gemeinsamen Resolution von CDU, SPD, Bündnis 90/Grünen, Unabhängiger Wählergemeinschaft (UWG), Radevormwalder Unabhängiger Alternative (RUA), FDP und Alternativer Liste (AL) sprechen sich die Fraktionsvorsitzenden dafür aus, „die demokratischen Werte gegen jede Form von Extremiusmus zu verteidigen“. Es sei wichtig, das Vertrauen in die Demokratie zu stärken und gemeinsam mit der Stadtgesellschaft gegen Demokratiefeinde einzustehen.