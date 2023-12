Weihnachten in Radevormwald Zum Fest darf’s auch mal Hardrock sein

Deitz wechselt das Stück. Ein Klassiker: „Joy to the World“ steht jetzt an. Doch auch hier setzt der 30-Jährige auf rockigere Klänge. Statt so getragen wie sonst bei einem Kirchenchor, ist die Melodie in dieser Version etwas kräftiger gestrickt, so dass auch die Sänger mehr Energie in ihre Verse legen müssen, um unter den Gitarrenriffs des Playbacks nicht unterzugehen. „Hier brauche ich wieder Gottes Macht darin“, sagt Deitz und zeigt mit seinen weit aufgespannten Armen und aufgeplusterter Brust die Kraft, die er in diesen Zeilen hören will. „Das braucht Power, wenn das gut klingen soll“, betont er.