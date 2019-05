Fachausschuss : Politik reagiert auf Diskussion um das Rückhaltebecken

Herbeck Bei Starkregen kann es dazu kommen, dass Wasser aus dem Mischsystem in die Wupper geleitet wird. Die Verdünnung beträgt 1:20 – und es sind nie mehr als 240 Kubikmeter im Jahr. Das entspricht dem Gesetz, sagt die Stadt.

Ulrich Dippel, Leiter des Technischen Bauamtes, erklärte im Bauausschuss am Donnerstag noch einmal, warum stark verdünntes Fäkalwasser am Regenrückhaltebecken in Herbeck in die Wupper geleitet wird. „Bei Starkregen kann es dazu kommen, dass Wasser aus dem Mischsystem in die Wupper geleitet wird. Die Verdünnung beträgt 1:20 – und es sind nie mehr als 240 Kubikmeter im Jahr. Das entspricht dem Gesetz, wir unterschreiten die möglichen Grenzen immer deutlich“, sagte Dippel. „Dass sich in der Wupper wieder Biber und Lachse angesiedelt haben, ist doch ein Zeichen dafür, dass die Verschmutzung die Umwelt nicht belastet.“