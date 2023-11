Politik in Radevormwald Politik berät über zwei Solaranlagen

Der kommende Haushalt wird in der nächsten Ratssitzung am 12. Dezember eingebracht und dann von den Fraktionen beraten. Beschlossen wird er wahrscheinlich in der Sitzung am 6. Februar 2024. Dann wird der Haushalt der Aufsichtsbehörde – der Kommunalaufsicht des Oberbergischen Kreises – vorgelegt und frühestens einen Monat nach Anzeige bei der Behörde bekanntgemacht.