Radevormwald Politik berät über das Feuerwehrgerätehaus in Wellringrade

Wer einen Blick auf das Feuerwehrgerätehaus an der Bundesstraße 483 in Wellringrade wirft, der muss feststellen: Dieses Gebäude hat schon bessere Zeiten erlebt. Doch der bröckelnde Putz an der Fassade ist nur das kleinste Problem: Schon seit Jahren haben Vertreter der Freiwilligen Feuerwehr Radevormwald darauf hingewiesen, dass das Gerätehaus nicht mehr den heutigen Standards des Feuerwehrdienstes entspricht.