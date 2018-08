Radevormwalder Platt wird auf CD verewigt

Radevormwald Eine Aufnahme des Mundartdichters Karl Höltken wird auf einer CD des Landschaftsverbandes Rheinland verewigt. Projektleiter ist der Mundartexperte Georg Cornelissen. Er erklärt, warum das „Rüötsch Platt“ für Forscher reizvoll ist.

Das „Rüotsch Platt“ hat Besonderheiten, die es in den Augen von Sprachforschern wie Georg Cornelissen interessant machen. „Der Rader Dialekt hat bereits eine deutliche Färbung aus dem benachbarten Westfälischen angenommen“, erläutert er. Das zeige sich etwa am Wort für eine Tanzveranstaltung „Danzerigge“. Die Endung „-igge“ sei typisch westfälisch. Auch „Rüe“, das Rader Mundartwort für einen Hund, komme eindeutig aus dem benachbarten Sprachraum.

Der Dialekt von Radevormwald wird von Cornelissen dem „Ostbergischen“ zugeordnet, einem Begriff, den er selber in die Sprachwissenschaft eingeführt hat. Es ist ein Übergangsdialekt, der in einem Gebietsstreifen gesprochen wird, der sich von Mülheim an der Ruhr über Ortsteile von Essen, Velbert, Wuppertal und Remscheid ins Oberbergische erstreckt. Neben Rade zählen auch die Mundarten in Hückeswagen, Wipperfürth, Marienheide, Gummersbach und Bergneustadt zu dieser Dialektgruppe.